"Вместе с коллегами и экспертами в сфере гостеприимства мы выработали новую концепцию мероприятия, которая заключается в его масштабировании. Мы решили не ограничиваться только одной локацией в хуторе Курган Азовского района, а вовлечь в его проведение более 10 других муниципалитетов области с сохранением фестиваля в Азовском районе. Фестиваль будет проходить в этих муниципалитетах 30 июля, самые масштабные мероприятия пройдут в станице Старочеркасской", — сказал Папушенко на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что расширение количества площадок связано с планами значительно увеличить количество гостей и вывести в дальнейшем фестиваль на федеральный уровень.

"Если мы говорим о национальном масштабе фестиваля, то это десятки тысяч человек, а прежняя площадка собирала 1-2 тыс. человек. Теперь мы должны выходить на федеральный уровень, поэтому расширяем количество площадок", — сказал министр экономического развития Ростовской области.

Папушенко добавил, что Ростовская область имеет и ряд других мероприятий, претендующих на звание национального событийного туризма, включая фестивали "Донская лоза", "Оборона Таганрога 1855 года", "Осада Азова", "Азовское осадное сидение", "Шолоховская весна".

"Мы планируем работать плотно с Ростуризмом и участвовать в продвижении наших мероприятий в рамках национального масштаба, так как это очень хорошо влияет на приток туристов и на их лояльность к региону и его узнаваемость", — сказал он.