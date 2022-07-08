"Мы списываем полную стоимость всех 34 самолетов, остающихся в России, поскольку они более не находятся под контролем компании", — говорится в пресс-релизе SMBC Capital Aviation.

Компания считает маловероятным, что она сможет вернуть самолеты из России в обозримом будущем или вообще когда-нибудь.

"Наше преимущество заключается в крупном страховом покрытии, и мы уверены, что сможем возместить существенную сумму списаний", — отмечается в сообщении SMBC Capital Aviation.

Доналоговая прибыль компании без учета разовых факторов по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составила $336 млн, что чуть ниже уровня доковидного 2019 года ($364,5 млн).

"Несмотря на сохраняющиеся сложности, бизнес компании выигрывает от набирающего силу восстановления рынка, а также увеличения интереса со стороны авиакомпаний и инвесторов к нашему портфелю высококачественных активов", — отмечает главный исполнительный директор SMBC Capital Aviation Питер Барретт, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В мае компания заключила сделку по покупке меньшего конкурента Goshawk Aviation за $6,5 млрд и рассчитывает закрыть ее в четвертом квартале текущего года.

SMBC Capital Aviation, зарегистрированная в Ирландии, является частной компанией и принадлежит группе Sumitomo.

Как сообщалось, страны Запада в конце февраля ввели санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду самолеты.