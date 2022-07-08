"Лайнер Astoria Grande примет на борт первых пассажиров в городе-курорте и отправится в Стамбул", — говорится в сообщении.

Корабль зайдет также в города Чешме, Синоп, Трабзон и выйдет перед возвращением в Эгейское море.

Лайнер принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туров взяла на себя турецкая компания Miray Cruises.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

"В период с июля по октябрь 2022 года Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов", — цитирует пресс-служба генерального директора Морского торгового порта Сочи Юрия Владимирова.

По его словам, до июня 2021 года круизное судно Astoria Grande ходило под флагом Германии в Балтийском море и носило имя AIDAcara. Корабль выкупила российская компания "Аквилон" для того, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в города Турции.