"Вход в дагестанские музеи (Дагестана — ИФ) для семей будет бесплатным в честь Дня семьи, любви и верности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дербентский музей-заповедник в честь праздника подготовил памятные презенты для семейных пар, поженившихся 8 июля. Кроме того, музей приглашает жителей и гостей Дербента посетить архитектурно-археологический комплекс "Цитадель Нарын-кала".

Музей-заповедник — этнографический комплекс "Дагестанский аул" организует для желающих экскурсию по выставке "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша".

Дагестанский музей изобразительных искусств имени Гамзатовой познакомит гостей с проектом "Традиции Абрамцево сквозь века", в котором представлена живопись и другие предметы искусства в традициях Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка.

День семьи, любви и верности обрел статус официального праздника в России в 2022 году. Символом торжества выбрана ромашка — олицетворение нежности и чистоты.