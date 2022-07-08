Финансирование предоставляется на срок до 7 лет.

Как отмечается в сообщении, запустить канатную дорогу в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года, она будет доступна отдыхающим к началу горнолыжного сезона будущего года.

Согласно проекту канатная дорога будет доставлять туристов к трассам на высоту 2 тыс. 270 метров над уровнем моря за 7 минут. В ее составе — 46 кабин с отделениями для горнолыжного снаряжения. Каждая рассчитана на 8 человек. Пропускная способность — 2,4 тыс. человек в час.

В рамках проекта будет создано более 140 рабочих мест.

"Только в прошлом году Домбай посетили порядка 840 тыс. туристов. В условиях развития внутреннего туризма востребованность курорта будет расти, поэтому на нем важно создавать удобную современную инфраструктуру", — цитирует пресс-служба управляющего ВТБ в СКФО Александра Дыренко.

ООО "Канатные дороги Домбая" оказывают услуги по перевозке пассажиров подвесными канатными дорогами и подъемниками на Домбае.

Согласно ЕГРЮЛ, 100%-м собственником "Канатных дорог Домбая" является ООО "Домбай Групп", а бенефициаром и гендиректором "Домбай Групп" — Руслан Ружицкий.