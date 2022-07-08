"В этом году баланс "Пушкинской карты" составляет 5 тысяч рублей, и свыше 250 тысяч жителей региона уже пользуются ею. С начала года по "Пушкинской карте" купили более 28 тысяч билетов", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что 15 тыс. билетов приобретено для посещения театров, более 3 тыс. — в кино и почти 3 тыс. — в музеи.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Получить ее могут молодые люди от 14 до 22 лет. В 2021 году на нее было начислено 3 тыс. рублей, в начале 2022 года — 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе. С 1 февраля владельцы карт могут также приобрести билеты в кинотеатры на российские фильмы.

В Подмосковье в программе участвуют 249 учреждений культуры: 25 театров, 52 музея, пять концертных организаций, шесть библиотек, 28 кинотеатров, 104 дома культуры.