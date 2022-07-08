Проверку ведения строительства велодорожки провел заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов.

Он отметил, что завершающий этап работ связан со смежными проектами развития дорожной инфраструктуры приморских городов.

"Так, в городе Пионерский строительство трассы проходит в рамках реконструкции улицы Портовой и капитального ремонта улицы Рабочей. В Светлогорском городском округе по маршруту велодорожки предстоит провести обустройство четырёх остановочных пунктов", — цитирует пресс-служба слова Рольбинова.

В проекте также предусмотрено пять площадок для отдыха с необходимой инфраструктурой: столами, скамейками, ремонтными стойками для велосипедов. В рамках первого этапа дополнительно благоустроена парковка в районе поселка Куликово.

Общая протяженность первой очереди велодорожки — 33,72 км. Проект реализуется в Зеленоградском, Светлогорском и Пионерском округах. Маршрут проходит по парковым зонам, лесным массивам и живописным приморским участкам. Согласно проектным решениям, на всем протяжении велодорожка двухполосная, шириной 2,5 м.

В ходе рабочего выезда было отмечено, что завершается разработка проектно-сметной документации второй очереди велодорожки до Балтийска протяженностью 64 км.

В сентябре планируется зайти на госэкспертизу и в следующем году приступить к строительству. Работы будут синхронизированы с обустройством веломаршрута на Куршской косе.

Строительство велодорожки ведется в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Стоимость данной программы с финансированием на паритетных началах РФ и ЕС оценивается в 4,5 млн евро.

Планируется, что правительство Калининградской области выделит более 760 млн рублей на строительство второго этапа проекта. Этот участок соединит поселок Приморье с Балтийском.

Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).