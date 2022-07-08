"В настоящий момент AZIMUT ведет поэтапную проработку стратегии развития санаторно-курортного направления, аудит номерного фонда и инфраструктурных объектов с экономическими обоснованиями по необходимым изменениям", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что только на реконструкцию и улучшение номерного фонда санаториев, не считая текущий ремонт, в 2022 году AZIMUT планирует потратить более 300 млн рублей. В сообщении добавляется, что в 2023 году инвестиционные расходы превзойдут показатели 2022 года.

"Санатории перешли в состав группы AZIMUT с декабря 2020 года. Даже с учетом того, что в санаторном бизнесе есть определенная сезонность, мы планируем, что средняя загрузка санаториев по сети превысит 75% в 2022 году", — сказал генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский, слова которого приводятся в сообщении.

Гостиничный оператор запустил направление AZIMUT Здоровье на базе 18 бывших санаториев ОАО "РЖД". Сделка по покупке санаториев была закрыта в 2020 году Gleden Invest Group. В 2022 году начался ребрендинг семи санаториев, работы планируется завершить в 2023 году. Это санатории с действующей лечебной базой: "AZIMUT Здоровье Аквамарин" (Анапа), "AZIMUT Здоровье Мыс Видный" (Сочи), "AZIMUT Здоровье Зеленый Гай" (Туапсе), "AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Ессентуки", "AZIMUT Здоровье Янтарь" (Светлогорск), "AZIMUT Здоровье Долина Нарзанов Кисловодск" и "AZIMUT Здоровье Солнечный" (Геленджик).