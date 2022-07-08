"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов днем 9 июля, в течение суток 10 и 11 июля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами — сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят местных жителей и туристов не ходить в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих строений и рекламных щитов и не оставлять автомобили под деревьями.

Сейчас в Крыму ясно и солнечно, столбики термометров показывают днем +30°C.