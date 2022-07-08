"Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимость Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию", — рассказал директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев.

Он уточнил, что россияне купили 3 962 объекта недвижимости в Турции — их доля среди иностранных покупателей недвижимости составила около 15%.

На втором месте среди иностранцев в Турции покупатели из Ирана с долей в 14%. Замыкает тройку Ирак с 12%. Доли покупателей из других стран заметно меньше. Так на четвертом месте расположился Казахстан, у которого только 4%. Такие же доли у Афганистана, Германии, Украины и Йемена.

Всего иностранцами за отчетный период было приобретено 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 году увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом стала самой высокой за последние пять лет. Количество сделок с иностранцами в 2022 году увеличилось на 70% по сравнению с показателями прошлого года за этот период.