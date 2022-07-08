"Суд приговорил: признать Александрова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — огласила приговор судья Ольга Арбузова в пятницу.

Экс-начальнице отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяне Давыдовой назначено — 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, адвокатам Александру Сливко — 6,5 лет и Дине Кибец — 6 лет лишения свободы.

Также всем фигурантам суд назначил наказание в виде штрафов: Александрову — 900 тысяч рублей, Давыдовой — 700 тыс., Сливко — 650 тыс. и Кибец — 600 тысяч рублей.

Иск потерпевшей стороны на сумму более 128 млн рублей, заявленный территориальным управлением Росимущества по Москве, суд передал на рассмотрение в гражданское судопроизводство.

Как сообщалось, в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для каждого из четырех фигурантов по 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Александров, Сливко, Кибец и Давыдова были арестованы в октябре 2019 года по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот" организовал заключение с этими адвокатами пяти договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение этих услуг по контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот".

"Во исполнение договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме оказанных услуг. В результате противоправных действий у ПАО "Аэрофлот" было похищено не менее 250 млн рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению", — сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе процесса никто из фигурантов вину не признал.

Их защита настаивала на оправдательном приговоре, поскольку считает вину их подзащитных и само преступление — хищение — недоказанными. "В ходе всего судебного следствия не было предоставлено ни одного доказательства, которое каким-либо образом подтверждало бы причастность моего подзащитного или иных лиц к совершению преступления. Все свидетели, которых сторона обвинения именовала как свидетелей обвинения, по сути, явились свидетелями защиты, поскольку подтвердили, как и весь объем работ, выполненных адвокатами Кибец Д.С. и Сливко А.А. по заключенным с ПАО "Аэрофлот" договорам, так и необходимость и целесообразность их привлечения к работе", — заявила адвокат Мария Корчагина.