Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. На прямую помощь из бюджета смогут претендовать компании, проводившие конгрессно-выставочные мероприятия в Петербурге с 1 января 2021 года по 1 июня 2022 года. Деньги можно направить на компенсацию части затрат.

"С учетом того, что за время пандемии сектор индустрии встреч сильно пострадал и в сложившихся условиях уменьшилось количество международных деловых мероприятий, выделение субсидий поможет предприятиям сферы делового туризма Петербурга сохранить свою деятельность, активизировать ее в "низкий" сезон, привлечь в город новые события и новых гостей", — говорится в сообщении.

Субсидии предоставят по итогам конкурса, который проведет комитет по развитию туризма вместе с экспертами осенью 2022 года. Подать заявку на конкурс можно до 30 сентября.

Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и конференций, Петербург два года подряд удерживает первое место среди российских городов в сфере делового туризма. На конец 2021 года в городе насчитывалось 235 объектов с инфраструктурой для деловых мероприятий. Более половины от общего объема конференц-залов Петербурга приходятся на отели.

По данным Смольного, в прошлом году Петербург с деловыми целями посетили более 400 тысяч человек, которые принесли в экономику города порядка 14 млрд рублей. Уточняется, что бизнес-путешественник во время командировок в среднем тратит в 3-4 раза больше средств, чем обычный, при этом сфера делового туризма менее всего зависит от сезона.