Тем самым пассажиропоток по отношению к первому полугодию 2021 года вырос на 24%, к аналогичному периоду 2020 года — на 62%. Показатели "доковидного" периода (первого полугодия 2019 года) все еще выше, но лишь на 5%.

Аэропорт напоминает, что в связи с текущей ситуацией в авиационной отрасли перевозчики сосредоточили силы на внутреннем рынке. В результате в январе-июне пассажиропоток из Иркутска в другие региона РФ вырос на 26%, до 971,4 тыс. человек.

Что касается международных рейсов, то в настоящее время основные перелеты в Иркутск осуществляются из стран Средней Азии. В первом полугодии 2022 года международный пассажиропоток аэропорта составил 72,38 тыс. человек.

По данным авиапредприятия, в 2021 году оно обслужило 2,108 млн пассажиров.