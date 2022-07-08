"9 июля в Каменске-Уральском состоится XVIII фестиваль колокольных звонов. В 12:00 на основной площадке в центре города перед храмом-часовней Александра Невского стартует открытый конкурс звонарей. Участники приедут из разных регионов России", — говорится в сообщении.

Вечером жители и гости фестиваля смогут услышать исполнение лучших звонарей России, а также увидеть, как играют музыку "из-под кулака".

"Именно так исполняют "малиновый звон" на уникальном старинном инструменте — карильоне. Специально для фестиваля его привезут из Белгородской филармонии", — пояснили в департаменте.

Кроме того, в городе на площади Ленинского комсомола днем будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного творчества "Город мастеров".

"Город мастеров" давно стал межрегиональным, поскольку на выставку приезжают умельцы не только из Каменска-Уральского и Каменского района, но и из Екатеринбурга, Катайска, Шадринска, Кургана, Челябинска и других больших и малых населенных пунктов", — отметили в ведомстве.