Жюри фестиваля возглавил ответственный секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин. Также в состав жюри вошли режиссер и сценарист Александр Велединский, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, российский кинооператор Алишер Хамидходжаев, кинорежиссер, председатель Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, сказано в сообщении.

В основной афише кинофестиваля будет представлены картины "Подельники", "Дьулуур: мас-рестлинг", "Маруся Фореvа!", "Сон", "Мятный пряник", "Межсезонье", "Непослушник", "Родители строгого режима", "Иваново счастье", "Мой папа — вождь", "Живы ли вы?".

Откроет Всероссийский Шукшинский кинофестиваль фильм "Мятный пряник", показ которого состоится 19 июля в кинотеатре "Мир" в Барнауле. Картину представят режиссер Андрей Карасов и актер Иван Кокорин, а в заключительной программе на горе Пикет в селе Сростки примет участие еще один исполнитель этого фильма — актер Олег Алмазов.

Показы конкурсной программы пройдут в Барнауле и Бийске, а также в сельских 3-D кинозалах. Бесплатные билеты на показы фильмов поступят в кассы кинотеатров к концу следующей недели.

Также в этом году в афишу кинофестиваля наряду с конкурсными программами фильмов полного и короткого метра вошли две спецпрограммы — ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского и Натальи Бондарчук. Также зрителям будет представлена премьера документального фильма "Монета страны Малави" режиссера Алексея Федорчено и документальный фильм "Планета "Бондарчук" к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука.