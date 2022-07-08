"Самый северный международный аэропорт в европейской части России обновил маршрутную сеть, добавив сезонных рейсов, и готовится к реконструкции. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ", — говорится в сообщении.

Реконструкция проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

Согласно проекту, планируется расширить северный перрон комплекса с устройством пяти новых мест стоянки для ВС, реконструировать рулежную дорожку, водосточно-дренажную системы и объекты электроснабжения. Также обновят систему светосигнального оборудования и заменят систему дистанционного управления. Кроме того, в рамках проекта на территории аэропорта построят новую аварийно-спасательную станцию с патрульной дорогой.

"С учетом того, что на земельном участке мурманского аэропорта выявлены инженерно-геологические процессы морозного пучения и подтопления, проектной документацией предусмотрены решения по предотвращению их развития. С целью понижения уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания проектными решениями предусмотрено устройство глубинного дренажа, подключаемого в закрытую водосточную сеть", — прокомментировал главный специалист отдела объектов транспортного комплекса управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Андрей Федулов.

Уточняется, что реконструкция пройдет в условиях действующего аэропорта и продлится порядка 2,5 лет.