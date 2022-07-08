"По предварительным данным, причиной остановки двигателя вертолета Ми-8МТВ-1, который совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон на Камчатке, могло стать попадание птицы. Как сообщили в АО "Камчатское авиапредприятие", это одна из возможных версий произошедшего", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Ми-8МТВ-1 "Князь Владимир" (с которым произошел авиаинцидент) выпущен в апреле 2014 года на Казанском вертолётном заводе.

Вертолёт регулярно проходил всё необходимое техническое обслуживание и имел высокие лётные и качественные характеристики.

"Так, на сегодняшний момент он налетал 129 часов из 2000 возможных до межремонтного ресурса. Сертификат лётной годности действует у воздушного судна до 25 апреля 2024 года", — отмечается в сообщении.

Днем в пятницу (по местному времени) у Ми-8, следовавшего по маршруту Долина Гейзеров-Узон-Налычево, в районе Долины Гейзеров сработала сигнализация о неисправности двигателя.

Командир экипажа принял решение о посадке вертолета на подобранную с воздуха площадку. На борту вертолета находились четыре члена экипажа, 24 пассажира (туристы, группа выпускников камчатских школ и сопровождающий).

Никто не пострадал, вертолет повреждений не получил. Пассажиров доставили резервным вертолетом в Петропавловск-Камчатский.

Губернатор региона Владимир Солодов поручил провести дополнительное техническое обследование всех вертолётов Камчатского авиапредприятия.

Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 238УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства авиаинцидента.