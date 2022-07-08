"Зрители могут ощутить уникальную атмосферу присутствия и погружения в эпоху и жизнь семьи Бахрушиных. Кроме того, увидеть новую экспозицию уникальных экземпляров видеотехники разных эпох, которые были бережно собраны сотрудниками филиала Бахрушинского музея в Зарайске, ознакомиться с изданиями о театре, искусстве, художественной литературой в открывшейся здесь коворкинг-библиотеке", — написал Петрущенко в своем телеграм-канале.

Экспозиция расположилась в новых залах на втором этаже музея, ранее не задействованном как выставочное пространство.

Согласно информации с сайта администрации, выставка занимает четыре зала. Первый знакомит с исторической хроникой XIX века, второй представит историю Императорских театров России. Еще два зала будут посвящены создателю театрального музея, его семье, друзьям — представителям театральной общественности таких, как М.Н. Ермолова, Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко.

Выставка, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, доступна для посетителей до 1 апреля 2023 года.