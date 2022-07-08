По данным администрации, экспозиция музейного комплекса включает в себя семь тематических блоков: "Таймлайн", "Медиазал", "Наскальное искусство", "Археология", "Естественно-научный", "Сохранение", и "Эпос Урал-батыр".

Главным экспонатом является собрание репродукций древних наскальных изображений Каповой пещеры (Шульган Таш), которые изготовили французские ученые в Монтиньяке. Центральное место в экспозиции заняли копии панно "Лошади и знаки" зала хаоса, "Восточное" и "Западное панно" зала рисунков.

Изображения на стенах Каповой пещеры были созданы около 17-19 тыс. лет назад. Преимущественно это рисунки животных: мамонтов, бизонов, носорогов, лошадей, двугорбого верблюда, а также многочисленные знаки, не имеющие аналогов на других памятниках наскального искусства.

Экспозиция занимает четверть музейного комплекса площадью более 4 тыс. кв. м. Также в нем будут размещаться конференц-зал, магазин сувениров, кафе, планируется открыть всероссийский центр изучения наскальной живописи.

Пресс-служба правительства Башкирии ранее сообщала, что стоимость объекта составит 350 млн рублей.

Открытие музейного комплекса пройдет в рамках старта в РФ международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития (IYBSSD-2022).

"Шульган-таш" (Капова пещера, 400 км от Уфы) — трехъярусная карстовая пещера протяженностью около 3 км, находится на берегу реки Белой в природном заповеднике "Шульган-Таш".

Пещера является объектом культурного наследия федерального значения. Она включена в "Глобальный реестр геологических памятников". "Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш" с 2018 года находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.