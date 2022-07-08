"Мы договорились с коллегами — с министерством природных ресурсов. Они одно судно практически отдают под туризм, не жертвуя при этом наукой. Дело в том, что как-то так произошло, что это судно было передано 15 лет назад для туров одной иностранной компании. Скажу честно, не знаю, кто и зачем это сделал, но мы эту историческую несправедливость исправили", — сказал полпред журналистам в пятницу в Южно-Сахалинске.

По его словам, это судно уже передано российскому оператору для организации туров на Курилах, "там в июле уже первый маршрут поедет".

До конца текущего года, отметил Трутнев, будет построено ещё одно судно, "уже специально для морского сообщения с Курильскими островами". "Достаточно ли этого — нет, недостаточно. Нам надо добиваться того, чтобы люди могли добраться на любой остров (Курильской гряды — ИФ), не вертолётом, потому что вертолётом дорого и не всегда возможно — погодные риски. Будем заниматься этим дальше", — заключил полпред.