"Вертолет перевозил тургруппу, состоящую из более десятка детей. В полете возникла неисправность. Пилот незапланированно посадил вертолет у вулкана Узон", — сказали в авиакомпании.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщает, что следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки в кальдере вулкана вертолета Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" со школьниками на борту.

По данным пресс-службы, у воздушного судна, следовавшего по маршруту Долина Гейзеров — Узон — Налычево, в районе Долины Гейзеров сработала сигнализация о неисправности двигателя. Командир экипажа принял решение о посадке вертолета на подобранную с воздуха площадку. На борту вертолета находились 3 члена экипажа, 24 пассажира (туристы, группа выпускников камчатских школ и сопровождающий), из которых четверо — несовершеннолетние.

"В результате посадки никто не пострадал, судно повреждений не получило. Резервным воздушным судном все пассажиры доставлены до конечной точки маршрута", — отмечает пресс-служба.

Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 238УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника сообщает, что вертолет приземлился в кальдере вулкана Узон рядом с вертолетной площадкой.

"Пассажиры и пилоты получили горячий чай и пообедали, туристам была оказана необходимая психологическая поддержка", — отметили в пресс-службе.

Узон — разрушенный потухший вулкан, расположенный на Камчатке на территории Кроноцкого заповедника к югу от Кроноцкого озера.