"Развитие туризма — приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии. В 2019 году турпоток составил 201,4 тысяч человек. Существенное снижение произошло в 2020 году, когда количество туристов составило 114,5 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В 2021 году этот показатель достиг 190,5 тысяч туристов, в том числе 188,9 тысяч граждан России и 1,6 тысяч иностранцев.

"В этом году рост продолжается. Только за январь-март поток туристов увеличился на 43%. За первый квартал туристические маршруты Якутии посетили 40,4 тысяч человек, в прошлом году за это время туристов было 28,2 тысяч человек", — приводятся в сообщении слова министра предпринимательства, торговли и туризма республики Тимура Ханды.

В пресс-службе регионального министерства "Интерфаксу" уточнили, что в 2022 году ожидается, что Якутию посетят около 200 тысяч туристов.