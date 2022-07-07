"Рассчитываю, что открытие детской железной дороги после реконструкции состоится в сентябре. Этого ждут многие ростовчане. Но модернизация объекта продолжится. Для горожан это знаковый объект, интересный развлекательный и развивающий комплекс, место обучения ребят, увлеченных работой железнодорожного транспорта", — приводятся в сообщении слова главы региона Василия Голубева.

В свою очередь, пресс-служба Северокавказской железной дороги сообщила, что в конце 2021 года выполнена реконструкция учебного корпуса детской железной дороги . В 2022 году в рамках второго этапа реконструкции планируется заменить железнодорожное полотно, устройства сигнализации, централизации и блокировки, а также обустроить пешеходные переходы и мост.

Ростовская детская железная дорога имени Гагарина создана в 1940 году. Железнодорожные пути протяженностью 3,6 км объединяют паровозное депо и три станции: "Победа", "Оборонная" и "Солнечная".