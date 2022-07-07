"Японский океанариум Хаконэ-эн вынужден сокращать расходы на содержание из-за повышения уровня инфляции. Любимая пингвинами японская ставрида подорожала на 20-30%, поэтому было решено заменить ее более дешевой скумбрией. Но уговорить питомцев съесть скумбрию удается редко: они просто отворачивают клювы и убегают", — пишет издание.

Как отмечает портал, океанариум был вынужден не только изменить рацион обитателей, но и сократить расходы на электроэнергию. Тем не менее, владельцы не планируют повышать цены для посетителей океанариума, чтобы он оставался доступным для разных слоев населения.

В океанариуме также сообщили, что делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности пингвинов и других обитателей, поэтому персонал смешивает ставриду со скумбрией, чтобы птицы не отказывались от еды.

Океанариум Хаконэ-эн находится в часе езды к юго-западу от Токио, в нем насчитывается 32 тыс. птиц и морских млекопитающих, включая акул и тюленей.