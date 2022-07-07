"В муниципальных образованиях Московской области с 8 по 10 июля пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности", — говорится в сообщении.

Так, в парке "Ёлочки" в Домодедово гостей ждут игровая программа для детей, мастер-классы, роспись пряников, семейный квест "Петр и Феврония" и концерт. У стен храмового комплекса в Бронницах состоится "Парад колясок", также будут организованы выставка-ярмарка, чаепитие, фестиваль пирогов.

В парке Победы Талдомского округа, городском парке Электрогорска и на территории усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске пройдет чествование семейных пар.

Крупные мероприятия запланированы в Серпухове, Егорьевске, Котельниках. Жителей и гостей этих муниципалитетов также ждут фотосессии, мастер-классы, конкурсы и концерты.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.