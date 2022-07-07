В начале июля аэропорт направил соответствующее уведомление в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Планируется приступить к работам нулевого цикла в сентябре-октябре текущего года. Строительство продлится 2 года. Предварительный срок сдачи объектов в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года.

Как сообщалось, "Международный аэропорт Краснодар" собирается построить новый трехэтажный аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. метров. Терминал будет готов обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Под проект была учреждена новая компания — ООО "Аэротерминал". Здание действующего аэропорта будет перепрофилировано в торгово-развлекательный или конгрессно-выставочный центр. Инвестиции в проект ранее оценивались в 20 млрд рублей.

Положительное заключение Главгосэкспертизы на данный проект было получено в апреле 2022 года.

За счет средств федерального бюджета в 2023 году запланировано строительство нового перрона площадью 240 тыс. кв. м, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно (сейчас — 12), а также рулежных дорожек. Кроме того, администрация Краснодарского края взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры.

Аэропорт "Краснодар" вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в ГК "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к 2020 году в 1,6 раза, к "докоронавирусному" 2019 году — на 7,7%).

Краснодарский аэропорт входит в число 11 аэропортов юга и центральной части России, где Росавиация установила режим ограничений на выполнение полетов.