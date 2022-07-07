Один из сотрудников нашел сломанные фотоловушки во время последней экспедиции. Эти устройства используют, чтобы скрыто наблюдать за жизнью животных.

"Звук снимающей камеры привлек внимание медведя и он решил разобраться, в чем дело, что щелкает в его владениях. Разбирался клыками. Особо не хулиганил, но камеры сорвал, разобрал, достал симку (карту памяти — ИФ) с уникальными кадрами, отбросил подальше и ушел по своим медвежьим делам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фотоловушки сейчас пригодны лишь для наглядного пособия во время эко-уроков, которые регулярно проводят для школьников.

Судьба других фотоловушек пока неизвестна. В заповеднике надеются, что эти устройства в других локациях остались незамеченными.