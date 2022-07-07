Один из проектов предусматривает реконструкцию и строительство котельных и тепловых сетей в Ростове и Ростовском районе. На эти цели ФНБ выделит 583 млн рублей.

Еще две заявки были поданы и одобрены на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, 835 млн рублей регион получит на реализацию комплексного инвестиционного проекта "Ярославия. Города у воды". Эти средства направят на строительство причалов и причальной инфраструктуры городов, расположенных на Волге, а также в районах реализации крупных строительных и туристических проектов.

Регион также получит 235 млн рублей инфраструктурного кредита на строительство моста через реку Трубеж и продолжение набережной в рамках создания туристско-рекреационного комплекса на берегу Плещеева озера.