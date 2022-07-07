По его словам, за последние пять лет количество посетителей природного заказника на территории горы Стрижамент выросло в 15 раз.

"Однако туристско-рекреационный потенциал Стрижамента гораздо больше. И наша задача — раскрыть его на максимум. Для этого мы намерены сделать еще одну тропу к вольерному комплексу с оленями, а также создать визит-центр, в котором посетители смогут ознакомиться с особенностями работы егеря", — написал Ситников в своем телеграм-канале.

Сейчас на горе две экотропы. Для туристов, начинающих знакомство с заказником, рекомендуется прохождение малой экологической кольцевой тропы протяженностью около 5 км. Вторая тропа представляет собой пеший маршрут длиною 12 км.

"На этих маршрутах можно увидеть древние памятники археологии, буковый лес, заросли папоротников, а также встретить редких представителей краснокнижных растений и животных", — добавил вице-премьер.

Всего в регионе насчитывается более сотни особо охраняемых природных территорий краевого значения, в том числе заказники и памятники природы.