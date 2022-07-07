"Еще одно важное, на мой взгляд, совместное достижение с правительством и депутатским корпусом – это нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса. Пока рано давать оценки эффективности. Но то, что мера беспрецедентная – это факт. Такого уровня ставки действуют во всех странах, где внимательно относятся к туризму. Поэтому мы будем изучать результаты введения этой меры. Возможно, мы осенью проведем еще несколько предварительных мероприятий по изучению цифр, потому что к нам поступают обращения от турбизнеса, который просит дополнить эту меру льготами", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Тарбаев также отметил, что некоторые гостиницы этим летом неоправданно высоко подняли цены на размещение.

"Сегодня мы констатируем, что самая большая проблема у нас на юге России. Там есть повышение цен на проживание. По официальным данным, это не выше процента инфляции. Но мы знаем о ряде случаев, их не много, где цены выросли на 40-50%. С этими случаями мы стараемся работать в ручном режиме", — рассказал глава комитета.

Он добавил, что гостиницы, которые ведут адекватную ценовую политику, заполнены на 80-90%, а те, кто хотят повысить маржинальность – на 20-30%.

Нулевая ставка НДС для отелей в России начала действовать с 1 июля. Она распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – 5 лет.