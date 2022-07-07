"Каждую неделю с пятницы по воскресенье на территории Ярмарки будет проходить развлекательная программа для всей семьи с детской анимацией", — сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки.

Откроет мероприятие иммерсивное шоу, которое пройдет 15 и 16 июля.

"Иммерсивное шоу расскажет об истории Ярмарки и о том, какой она была в разные времена. Торговой, чайной, скоморошной, театральной, мечтающей — в XIX веке. Авангардной, фронтовой, детской — в XX веке. Современной, цифровой — сегодня", — говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик шоу — Илья Авербух.

Отмечается, что в шоу-открытии примут участие заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова, Петр Налич, Going Deeper, Аделия Загребина и другие артисты.

Гости праздника также смогут посетить фестиваль классических автомобилей ГАЗ "Горький классик" и фестиваль реконструкции "Приволжский штандарт. Ярмарочное веселье".

Праздничная программа продлится до 25 августа. Каждые выходные вход на анимационные программы и фестивали будет свободным.

Директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина сообщила, что празднование юбилея Ярмарки должно стать самостоятельным туристским продуктом.

"Хотим, чтобы летом снова стало модно приезжать в Нижний на Ярмарку, как и 200 лет назад. Это позволит повысить туристическую привлекательность не только Нижегородской ярмарки, но и всей Стрелки", — сказала Зубакина.

Макарьевская ярмарка была переведена в Нижний Новгород в 1817 году. В течение пяти лет на новом месте создавалась необходимая инфраструктура, к 1822 году были построены каменный Главный дом, Староярмарочный собор, каналы, пристани, склады.