Основная часть маршрута пройдет по Александровскому лесопарку. Экотропу оборудуют малыми архитектурными формами — изображениями птиц, листьев, деревьев, на которых будут нанесены QR-коды с заданиями для туристов. Сами задания будут составлены по мотивам написанного в этом месте рассказа Виталия Бианки о летучих мышах "Засони".

В конце квеста участники встретятся и с самими героями произведения — летучими мышами — в Левобережной пещере.

"Био-квест станет образовательной площадкой для школьников и семей с детьми Ленинградской области, войдет в маршруты для организованных туристов и будет доступен для всех желающих. Выполнение всех заданий квеста гарантирует бесплатный билет в Левобережную пещеру", — отметили в пресс-службе.

Первыми участниками квеста станут школьники Тосненского района.