"И там уже проекты на 1 млрд рублей инвестиций. Только официально 50 тыс. туристов (ежегодно — ИФ) посещают Териберку", — сказал Чибис.

В презентации губернатора говорится, что такой объем финансирования был вложен в 20 объектов инфраструктуры в Териберке.

Глава региона отметил, что Териберка, где Андрей Звягинцев снял художественный фильм "Левиафан", служит примером развития малой территории, которая обрела популярность благодаря кино.

Он напомнил, что в регионе действует система кинорибейтов, которая позволяет как привлекать средства кинематографистов в Мурманскую область, так и повышает узнаваемость региона, ее туристическую привлекательность.

Как сообщалось, в 2022 году в Мурманской области на рибейты для кинопроизводителей предусмотрено 15 млн рублей. В 2021 году сумма составила 10 млн рублей, в 2020 году — 5 млн рублей. Кинокомпании, ведущие съемки в Заполярье, смогут получить рибейты в размере до 30% понесенных затрат.

Ранее министр культуры Мурманской области Ольга Обухова сообщала, что летом и осенью текущего года в Заполярье будет идти работа над восемью кинопроектами.

По данным из открытых источников, впервые киносъемки в Мурманской области прошли в 1920-е годы. Всего за этот период было снято более 120 картин. Среди известных работ, снятых в Заполярье, — сказки "Морозко" и "Вечера на хуторе близ Диканьки", фильмы "Кукушка", "Первый после Бога", "Командир счастливой "Щуки", "Конвой PQ-17", "72 метра", "Ледокол".

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году фестиваль собрал 5 тыс. человек.