В залах древнерусского искусства Тверского императорского дворца состоится экскурсия "Святые семейства", участникам которой расскажут об иконах наиболее известных и почитаемых покровителей семейного счастья.

В Мемориально-художественном музее Владимира Серова пройдет выставка "С любимыми не расставайтесь". Экспонаты объединяет тема любви и семьи.

Кроме того, многодетные семьи смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. Гостей ждут на выставках в музее "Ставка Сталина" и в павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату.

В музее "Ставка Сталина" представлена экспозиция "Герои Ржева", посвященная поэту Александру Твардовскому.

На выставке можно увидеть печатное издание поэмы "Василий Теркин: книга про бойца" с автографом автора, подаренное им маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому, и другие интересные экспонаты.

В павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату гостям предлагают ознакомиться с военными раритетами в рамках постоянной экспозиции.

На выставке, посвященной истории боев на Ржевско-Вяземском направлении, представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

"Испокон веков семейные ценности являются одними из главных для нашего народа. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются уважение к труду, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России", — цитируются в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князей Петра и Февронии.