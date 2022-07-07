Полеты будут выполняться раз в неделю по субботам.

На сайте авиакомпании сообщается, что в настоящее время полеты в Душанбе также осуществляются из Казани, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

В Пермь в настоящее время Nordwind выполняет регулярные рейсы из Москвы и Сочи.

По информации пресс-службы, в июле и августе маршрутная сеть Nordwind из Перми по городам России будет расширена. Так, с 30 июля стартуют рейсы из Перми в Калининград (по вторникам, четвергам и субботам) и Челябинск (по понедельникам и субботам).

С 31 июля начнутся полеты из Перми в Барнаул (по четвергам и воскресеньям), Владикавказ (по средам и воскресеньям) и Нижний Новгород (по средам и воскресеньям), с 1 августа — в Волгоград (по понедельникам и пятницам), а со 2 августа — в Астрахань (по вторникам и пятницам) и Омск (по вторникам и пятницам).

Согласно расписанию пермского аэропорта "Большое Савино", из Перми в Калининград, Волгоград и Астрахань с августа начинает летать также авиакомпания "Икар".