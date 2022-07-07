"Заграничный отпуск многих британских туристов в этом году оказался под угрозой, поскольку British Airways отменит не менее 10,3 тыс. ближнемагистральных рейсов с августа и до конца октября. Причина заключается в нехватке персонала, который авиакомпания сократила во время пандемии коронавируса. При этом дальнемагистральные рейсы затронуты не будут", — пишет издание.

Как отмечает газета, этим летом будет отменено около 13% рейсов British Airways.

"Вся авиационная отрасль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, и мы полностью сосредоточены на повышении устойчивости нашей работы", — цитирует The Mirror представителя авиакомпании.

Издание сообщает, что решение компании может быть обусловлено окончанием срока льготного возврата рейсовых слотов в аэропортах, и British Airways хочет избежать штрафов за невыполненные перелеты.

Весной авиакомпания сократила количество рейсов до октября на 10%, чтобы обеспечить выполнение оставшихся перелетов.

"Последнее объявление British Airways ухудшает ситуацию и, вероятно, затронет несколько сотен тысяч пассажиров, если не миллион", — пишет The Mirror.

Между тем, среди сотрудников авиакомпании также растет недовольство. Газета отмечает, что British Airways ведет переговоры с представителями профсоюзов, чтобы предотвратить возможные забастовки, которые приведут к еще большим проблемам с воздушным транспортом. Сотрудники перевозчика запланировали акцию в лондонском аэропорту Хитроу в разгар школьных каникул и отпусков. Они требуют возвращения зарплат к допандемийному уровню.

Как сообщалось ранее, германская авиакомпания Lufthansa отменит в общей сложности порядка 3,1 тыс. рейсов в летние месяцы в связи с нехваткой сотрудников из-за пандемии COVID-19.