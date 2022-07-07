Вместе с гостиницами будущий владелец получит часть имущества, расположенного в них, ряд нежилых зданий и помещений, права аренды земельных участков.

Начальная цена продажи единого комплекса объектов составляет 975 млн 72 тыс. рублей. Задаток — 300 тыс. рублей.

Гостиницы расположены на улице Орджоникидзе, 36а (Ramada Plaza) и на улице Дзержинского, 5б ("Арт-отель"). Площадь первой составляет 16,2 тыс. кв. метров, второй — 1,2 тыс. кв. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля по 16 августа. Итоги торгов будут подведены 22 августа. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Отмечается, что большая часть имущества, выставленного на торги, находится в залоге у ООО "Строймаркет".

Арбитражный суд Воронежской области в июле 2021 года по иску Сбербанка признал банкротом воронежское ООО "Стройсервис", которое ранее владело этими гостиницами. Сумма исковых требований составляла почти 2,9 млрд рублей. Большую часть требований должнику удалось погасить. В апреле 2022 года воронежское ООО "Строймаркет" стало правопреемником Сбербанка по требованиям в размере 854,5 млн рублей.

ООО "Строймаркет" зарегистрировано в 2011 году. Занимается покупкой и продажей недвижимого имущества.