"Во второй день фестиваля, 6 августа, федеральная сеть сырных лавок России проведет в рамках мероприятия конкурс "Лучший сыр России". В этом году в нем примет участие рекордное количество участников, более 200 сыроваров со всех уголков России будут соревноваться в 13 номинациях. Новинка конкурса этого года — дебютная номинация "Сыры массового потребления", — говорится в сообщении.

В состав жюри, которое будет оценивать более 1 тысячи образцов, войдут российские и зарубежные эксперты сырной отрасли, сыровары и шеф-повара.

Как сообщалось, гастрономический фестиваль "Сыр Пир Мир" пройдет в Истре с 5 по 7 августа. Ожидается более 300 участников.

На мероприятии будут представлены фермерские и винные хозяйства, народные художественные промыслы.