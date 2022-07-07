"Концепция формата фестиваля обсуждалась в течение года с представителями туриндустрии. В результате мероприятие масштабировано на несколько локаций, чтобы как можно больше жителей региона смогли стать частью гастрономического события", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль пройдет в городах Азов и Таганрог, хуторе Курган, а также Неклиновском, Шолоховском, Багаевском, Константиновском, Цимлянском, Красносулинском и Каменском районах. Кульминация праздника состоится в станице Старочеркасская, где запланирована шоу-программа, дегустация ухи, конные соревнования, ярмарка, фотосессии и мастер-классы.

"На основной сцене праздника будет организован телемост с участниками из других локаций, с помощью которого зрители смогут поделиться друг с другом рецептами ухи и праздничным настроением", — говорится в сообщении.