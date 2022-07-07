"Наш музей ведет активную работу по продвижению экспозиций, посвященных деяниям российского императора Петра I. В этом плане мы сотрудничаем не только с музеями и общественностью нашей страны, но и зарубежными коллегами. В частности, на днях в Русском доме в Брюсселе открылась наша выставка "Морским судам быть!", приуроченная к 350-летию Петра Великого", — сказала Говорова.

По ее словам, бельгийская публика сможет увидеть репродукции произведений заслуженного художника РФ Андрея Троня, находящихся в фондах Музея Мирового океана. На выставке представлены картины, рассказывающие об истории становления российского флота, на которых главная фигура — это Петр I. И его деятельность представлена в строительстве флота с азов. Вот он изучает плотницкое дело, затем строит корабли, осматривает уже свой молодой, но боеготовый флот.

Сотрудничество музея с Русским домом в Брюсселе не ограничится лишь выставкой. Вскоре все желающие смогут послушать лекцию старшего научного сотрудника Музея Мирового океана Ларисы Емельяновой, которая посвящена тематике картин и будет транслироваться на сайте и канале YouTube Русского дома в Брюсселе, заключила представитель музея.

Музей Мирового океана был организован решением Правительства РСФСР 12 апреля 1990 года. Сейчас экспозиционно-выставочная площадь составляет более 10 тыс. квадратных метров, территория — более 4,25 га, акватория — 1,59 га. В фондах музея находится более 90 тыс. единиц хранения. В 2021 году музей встретил 1 млн 200 тыс. посетителей, провел более 100 крупных мероприятий, организовал около 100 выставочных проектов.