"Очередной этап масштабного обновления Московского зоопарка подошел к концу, работы по строительству павильона "Ластоногие" окончены. В павильоне площадью почти 6 тыс. кв.м созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей", — сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в трехэтажном комплексе разместились бассейны с помещениями для морских животных — белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.

"Благодаря современным технологиям на территории павильона создана максимально приближенная к природе среда обитания", — отметил Бочкарев.

Для посетителей открыты билетные кассы, сувенирные магазины и кафе. Кроме того, в павильоне начнет работу образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий.

Строительство павильона "Ластоногие" велось в рамках масштабного обновления Московского зоопарка. Ранее сообщалось, что уже завершена реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, связывающего новую и старую территории зоопарка.

Также построен новый входной павильон для посетителей со стороны станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В двухэтажном здании оборудован пассажирский лифт и пандусы для людей с ограниченными возможностями, предусмотрено открытие сувенирных магазинов, кафе, а также образовательных центров для детей и взрослых.