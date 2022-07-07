"Новый преференциальный режим на Курилах является самым льготным, самым продвинутым и беспрецедентным по масштабу тех льгот, которые получает бизнес. На сегодня портфель проектов собран достаточно внушительный — десятки проектов. Большая часть проектов — в туристической отрасли", — сказал Чекунков.

По его словам, в пятницу на совещании в правительстве Сахалинской области "будем детально обсуждать планы этих инвесторов".

"Мы, со своей стороны, обеспечиваем всю необходимую поддержку, используя все наши инструменты, в том числе, инфраструктурную поддержку. Будем работать над выделением льготных кредитов по линии наших институтов развития. Возможен механизм дальневосточной концессии", — добавил Чекунков.

Он также отметил, что у инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие Курил, самые популярные отрасли — туризм и возобновляемая энергетика. "Вот в этих отраслях первые серьезные проекты будут поддержаны", — резюмировал министр.

Как сообщалось, по поручению президента РФ на Курилах собираются ввести особый налоговый режим для бизнеса (только для новых предприятий). В частности, планировалось освободить организации сроком на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, а также земельного и транспортного налогов. Правовую базу для реализации особого преференциального режима на Курильских островах подготовят к началу 2023 года.