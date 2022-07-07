"Для каждого региона привлечение инвесторов и запуск новых туристических проектов – это стимул развития экономики и инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги. А также возможность создать обеспечивающую инфраструктуру – дороги, сети тепло-, водо- и газоснабжения. До 2024 года на эти цели из федерального бюджета запланировано направить 24,2 млрд рублей", — сказал Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Он обратил внимание руководителей субъектов, где есть проблемы с реализацией проектов. По словам вице-премьера, они касаются земельных вопросов (определения участков или смены разрешенного вида использования). Помимо этого, сказал он, ряд инвесторов затягивают свои внутрикорпоративные процедуры согласования, бизнес-планы и финмодели с учетом изменившихся экономических условий. Подобная ситуация сложилась по 27 проектам.

"Получается, что деньги государство выделило, а направить их в проекты мы не можем. Для эффективного исполнения поручения президента прошу губернаторов активно включиться в процесс и проработать со своими инвесторами все возникающие вопросы", — добавил Чернышенко.

Как напомнил вице-премьер, корпорацией "Туризм.РФ" сформирован первый пул из 53 проектов, которые позволят создать к 2030 году по всей стране 20 тыс. номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 млрд рублей, из них 36,5 млрд – средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по 6 начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года.

Кроме того, уже формируется второй пул инвесторов — на рассмотрении в корпорации находится еще 29 проектов на 9 тыс. номеров.

На 2022 год корпорации уже предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 млрд рублей. До 2024 года на вход в уставной капитал проектов дополнительно будет направлено 25,5 млрд рублей. Помимо этого, до 2024 года предусмотрено выделение 22,3 млрд на субсидирование процентной ставки по кредитам.