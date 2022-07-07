По словам директора ГМЗ Веры Дементьевы, памятник Павлу I — первый из большого перечня знаковых объектов культурного наследия и музейных предметов, которые планируется отреставрировать к 250-летнему юбилею Павловска.

"В настоящее время произведена расчистка, демонтаж облицовки постамента, выполнено дообследование скульптуры. Выяснилось, что кладки постамента находятся в удовлетворительном состоянии. Каркас подвержен коррозии, которая будет удалена", — отметил реставратор-технолог Матвей Дегтярев.

Памятник императору Павлу I был установлен на парадном плацу перед главным фасадом центрального корпуса Павловского дворца 29 июня 1872 года. По желанию и повелению владельца Павловска великого князя Константина Николаевича была выполнена точная копия гатчинского монумента Павлу I работы скульптора Витали. Год установки памятника неслучаен, так как именно в этом же году Константин Николаевич открыл для всеобщего обозрения Картинную галерею и Музей древностей, превратив часть Павловского дворца в общедоступный музей по типу Нового Эрмитажа.

Статуя императора Павла выполнена из сплава на основе цинка (шпиатр), что широко использовалось во второй половине XIX века. Постамент для памятника выполнен в кирпичной кладке и облицован металлическими листами из того же сплава. На постаменте укреплен герб и надпись бронзовыми буквами: "Императору Павлу I, основателю Павловска, 1872 год".

Император изображен в рост в мундире, с тростью в руке и в большой треугольной шляпе. Вокруг памятника был устроен цветник в виде мальтийского креста, окруженный низенькой оградкой.

250-летие основания Павловска будет отмечаться в 2027 году.