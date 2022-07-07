"За шесть месяцев 2022 года в Московской области побывали свыше 10 млн туристов, что на 2 млн человек больше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Таким образом, рост турпотока по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 20%.

"С мая в гостиницах наблюдается большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%. При этом большим спросом пользуется бронирование коттеджей для отдыха", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что самые популярные места у отдыхающих — Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк "Патриот" в Кубинке. Здесь летом ожидается почти 8 млн туристов.