"В аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса", — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, 7 июля из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту были задержаны вылеты 9 рейсов, 8 воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 6 на 7 июля в Новосибирской области отмечались кратковременные дожди, видимость при дожде ухудшалась до 1-2 км. Также ночью отмечались туманы с ухудшением видимости до 200-500 м.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в допандемийном 2019 году. Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним и международным.