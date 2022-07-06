Аэропорт в первом полугодии обслужил 25,481 тыс. рейсов (рост в 2,2 раза).

В июне аэропорт обслужил 550 тыс. пассажиров (рост почти в 3,5 раза к июню прошлого года, снижение к июню 2019 года на 28%) и 5,045 тыс. рейсов.

В прошлом месяце на долю авиакомпании airBaltic пришлось 50% всех пассажиров (279 тыс. человек) и 53% всех рейсов в аэропорту (2,713 тыс.), за ней следует Ryanair с долей 20%, которая совершила 971 рейс.

Как отметила председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня, в настоящее время относительно быстро происходит восстановление отрасли после пандемии COVID-19, в июне аэропорт отставал от допандемийных показателей менее чем на треть.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация будет аналогичной. Возможно, вырастем примерно на 5%, но уровня 2019 года мы еще не достигнем", — сказала она агентству BNS.

Одиня напомнила, что еще в начале пандемии восстановление авиационной индустрии прогнозировалось только в 2024 году. "В нашем случае, конечно, стоит упомянуть потерянный рынок перевозок в Россию и на Украину", — сказала она.

Кроме того, она отметила, что доля транзитных пассажиров в Риге снизилась с 30% до 17% после запрета полетов в Россию и Белоруссию. "Мы смогли компенсировать это снижение за счет широкого ассортимента прямых рейсов", — сказала Одиня.

Ранее Одиня сообщала, что аэропорт "Рига" в этом году планирует обслужить 5,2 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. "У нас гораздо больше пассажиров, чем планировалось, и на данный момент мы даже превзошли оптимистичные прогнозы", — сказала она.