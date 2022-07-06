"У нас рекордное количество детей в этом году, более восьми тысяч смогут отдохнуть в южных здравницах. Никогда столько Ямал еще не отправлял. Взяли на себя очень нужное дело присоединить к нашим ребятам детишек из Волновахи, из ДНР, которую мы сейчас помогаем восстанавливать. Детки оказались там в очень тяжелой ситуации. Очень важно их вытащить, дать другую картинку, провести через наши образовательные программы и познакомить с нашими ямальскими ребятами", — сказал Артюхов в ходе прямой линии с жителями округа.

Он также отметил, что в том году специалистам пришлось искать другие пути доставки детей к месту отдыха из-за ограничений на полеты в южные города.

"Непросто, из-за специальной военной операции, из-за того, что самолеты не могут долетать напрямую в Крым, Краснодар, куда мы раньше логистику планировали. Вначале были опасения, как мы это все организуем, но удалось. Рад, что специалисты нашли решение. Где-то это железная дорога, где-то иначе организуем доставку", — пояснил глава округа.

Отдых детей из ЯНАО на южных курортах финансируется за счет бюджетных программ.