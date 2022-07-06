"Мы открыли раннее бронирование на предстоящую зиму. Сэкономить на проживании можно 10%, акция распространяется на все 9 отелей курорта и комплекс апартаментов. Забронировать гостиницу можно на сайте курорта, через туроператоров, агентства и онлайн-агрегаторы. Кроме того, мы запустили предпродажу сезонных ски-пассов со скидкой 30%. Специальное предложение будет действовать до 31 июля только на официальном сайте", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе курорта, ски-пассы будут действовать с декабря по май 2023 года на все горнолыжные трассы, включая вечернее катание и посещение сноупарков. Также по ним можно будет подниматься в горы без снаряжения.

Фото: Курорт Красная Поляна

"Лидерами продаж акции раннего бронирования становятся номера повышенной комфортности в отелях 5* — представительские, президентские, королевские номера и апартаменты, рассчитанные на большие семьи. В период высокого спроса они в первую очередь становятся в "стоп", а глубина бронирований по ним достигает 7-8 месяцев", — рассказали в НАО "Красная Поляна".

Представители курорта также добавили, что предстоящей зимой будут открыты 30 км горнолыжных трасс различной сложности, доступна одна из самых больших в Красной Поляне территорий для вечернего катания, 3 сноупарка, пункты проката и горнолыжные школы. В зимнем периоде для гостей курорта будут работать 14 современных подъемников, а также запланирована насыщенная программа развлечений.