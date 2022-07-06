"Суд установил: Александров и Давыдова... Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотребляя доверием", — начал оглашать обвинительный приговор судья.

Как сообщалось, в ходе прений сторон прокуратура запросила наказание для каждого фигуранта дела — Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также для адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец по 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как ожидается, позднее в среду суд огласит сроки для фигурантов.

Александров, Сливко, Кибец и Давыдова были арестованы в октябре 2019 года по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Александров и другие фигуранты совершили хищение у "Аэрофлота" более 250 млн рублей.

Как установило следствие, в 2016 году Александров заключил от имени "Аэрофлота" с адвокатами Сливко и Кибец четыре договора об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах.

"Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании", — отмечали в Генпрокуратуре. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 гг. обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 млн руб. Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению, сообщали в ведомстве.

В ходе процесса никто из фигурантов вину не признал, их защита настаивает на оправдательном приговоре.